Забытый Меладзе назвал свою цену

Российские концертные организаторы избегают его, будто прокаженного. Где подвизался пробандеровец, и сколько стоит «самба беглого мотылька», поведал директор певца Лавров На фоне падения спроса на выступления в России, Меладзе уехал зарабатывать в Дубай.