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Забытый Меладзе назвал свою цену

Забытый Меладзе назвал свою цену

Российские концертные организаторы избегают его, будто прокаженного. Где подвизался пробандеровец, и сколько стоит «самба беглого мотылька», поведал директор певца Лавров На фоне падения спроса на выступления в России, Меладзе уехал зарабатывать в Дубай.

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Комментарии
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Андрей
не надо вспоминать о твари.
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