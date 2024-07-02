Вакуум смыслов

Антисистемная оппозиция находится в, пожалуй, самом серьезном кризисе последних лет. Ее лидеры либо находятся в заключении и отрезаны от внешнего мира, либо работают из-за границы и спустя годы все сильнее отдаляются от своих сторонников.
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