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Снукер. Welsh Open. 1/4 финала. Картер сыграет с Лисовски, Робертсон против Трампа, другие матчи

4 марта в Ньюпорте пройдут партии 1/4 финала снукерного турнира Welsh Open. Эллистер Картер сыграет с Джеком Лисовски, Нил Робертсон против Джадда Трампа.

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