WADA: территории возле двух больниц в Газе подверглись израильским обстрелам

Согласно информации, опубликованной палестинским агентством WAFA, территории, расположенные рядом с больницей Аль-Шифа в городе Газа и больницей Аль-Кудс на западе сектора Газа, подверглись обстрелам со стороны израильской авиации.
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