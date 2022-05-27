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В Республике Татарстан полицейские помогли женщине, чья машина улетела в кювет

В Республике Татарстан полицейские помогли женщине, чья машина улетела в кювет

24 мая врио заместителя начальника полиции Управления МВД России по Нижнекамскому району майор полиции Руслан Миколов на дороге в районе деревни Балчиклы заметил, что впередиидущий автомобиль «Лада» вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.

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