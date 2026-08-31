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ИИ нашёл самые продуктивные клетки водорослей для производства топлива

ИИ нашёл самые продуктивные клетки водорослей для производства топлива

Исследователи создали систему машинного обучения, способную в режиме реального времени определять, какие именно клетки в культуре микроводорослей производят наибольшее количество липидов — основного сырья для биотоплива.

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