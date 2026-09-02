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Хоккеист КХЛ посоветовал регион России для отпуска: «Есть все для настоящей перезагрузки»

Хоккеист КХЛ посоветовал регион России для отпуска: «Есть все для настоящей перезагрузки»

Нападающий «Нефтехимика» Матвей Надворный рассказал об отдыхе в межсезонье в родных местах.Нападающий «Нефтехимика» Матвей Надворный рассказал об отдыхе в межсезонье в родных местах.

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