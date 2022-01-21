РИА "Новости": замминистра транспорта Токарева обвиняют в заключении фиктивных договоров

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, которого ранее задержали по обвинению в мошенничестве, вместе со своими подельникам организовал заключение фиктивных договоров, с помощью которых выводил со счетов подконтрольной ему компании.
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, которого ранее задержали по обвинению в мошенничестве, вместе со своими подельникам организовал заключение фиктивных договоров, с помощью которых выводил со счетов подконтрольной ему компании.
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