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РИА "Новости": замминистра транспорта Токарева обвиняют в заключении фиктивных договоров

РИА "Новости": замминистра транспорта Токарева обвиняют в заключении фиктивных договоров

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, которого ранее задержали по обвинению в мошенничестве, вместе со своими подельникам организовал заключение фиктивных договоров, с помощью которых выводил со счетов подконтрольной ему компании.

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