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Reuters: власти ЮАР рассматривают перенос саммита БРИКС в Китай

Reuters: власти ЮАР рассматривают перенос саммита БРИКС в Китай

В августе 2023 года саммит БРИКС должен пройти в Южно-Африканской республике. Однако власти этой страны все больше склоняются к идее попросить переноса мероприятия в Китай.

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