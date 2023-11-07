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Что известно о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова и кто он такой?

Что известно о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова и кто он такой?

По предварительной информации, Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты в своём доме под Киевом 6 ноября.

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