Что известно о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова и кто он такой?

По предварительной информации, Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты в своём доме под Киевом 6 ноября.
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