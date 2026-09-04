ЦСКА начинает юбилейный сезон: армейцы представили команду и ретрокомплекты на сезон-2026/2027

Хоккейный клуб ЦСКА провёл презентацию команды перед сезоном-2026/2027. Мероприятие состоялось на ВДНХ, в Центре национальных конных традиций, и было посвящено главной дате для армейского клуба — его 80-летнему юбилею.
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