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«Милан» забил «Ювентусу» 1-м ударом в створ на 68-й минуте. У 19-летнего Сиссе 2 гола в 3 матчах за клуб

«Милан» забил « Ювентусу » первым ударом в створ в матче 3-го тура Серии А . На 68-й минуте счет в матче открыл 19-летний полузащитник « Милана » Альфаджо Сиссе , перешедший в команду этим летом – всего у него 2 гола в трех первых матчах за клуб.

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