Илон Маск: украинскую мясорубку следовало остановить год назад

Конфликт на Украине следовало прекратить год назад. Так предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Киев — преступная халатность.
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