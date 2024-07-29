За наглый проезд по тротуару оштрафовали водителя в Караганде

Карагандинские полицейские нашли и оштрафовали водителя внедорожника, который проехал по оживленному тротуару на проспекте Нуркена Абдирова в объезд пробки, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области сообщает корреспондент ekaraganda.
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