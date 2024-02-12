Россиянину из запрещенного легиона дали 16 лет за госизмену и диверсии

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 16 годам лишения свободы сторонника украинского легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) за госизмену и диверсии на железной дороге.
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