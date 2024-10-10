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Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 учтут пожелания фанатов о карте Liberty Falls Zombies Реак...

Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 учтут пожелания фанатов о карте Liberty Falls Zombies Реак...

Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 учтут пожелания фанатов о карте Liberty Falls ZombiesРеакции на новую карту Liberty Falls Zombies в Call of Duty: Black Ops 6 были услышаны громко и ясно командой разработчиков, и Activision подтвердила, что будут внесены изменения, которые напрямую учитывают жалобы фанатов.

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