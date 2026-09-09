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Царьград

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Экс-директор птицефабрики в Белой Калитве должен 44,3 млн рублей

Экс-директор птицефабрики в Белой Калитве должен 44,3 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Птицефабрика Белокалитвинская» обратился с исковым заявлением о взыскании с бывшего генерального директора предприятия Максима Кулешова 44,3 млн рублей убытков.

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