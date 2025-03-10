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Царьград

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Разом купил 10 бутылок и возьму ещё: Хлоргексидин в быту необходим

Разом купил 10 бутылок и возьму ещё: Хлоргексидин в быту необходим

Некоторые люди берут хлоргексидин по 10 бутылок разом, потому как он в быту необходим. Как можно его применить?Хлоргексидин - это антисептический раствор, который уже более 60 лет активно используется в медицине и быту.

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