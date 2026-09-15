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Ивановские новости

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Бесхозные 488 тысяч квадратов в Ивановской области вернули муниципалитету

Бесхозные 488 тысяч квадратов в Ивановской области вернули муниципалитету

Земельный участок площадью более 488 тысяч квадратных метров, принадлежавший ликвидированному ООО «Элит», признали бесхозяйным и вернули в муниципальную собственность Пучежского района.

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