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Газета.ру

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Четыре плиты с пожеланиями от известных артистов пропали с Аллеи звезд в Омске

Четыре плиты с пожеланиями от известных артистов пропали с Аллеи звезд в Омске

В Омске с аллеи парка «Вокруг света» на Зеленом острове пропали четыре именные плиты. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Омска».

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