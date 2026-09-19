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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джа Морэнт, когда узнал об обмене: «Черт. Меня отправили в «Портленд»

В сети появилось видео с реакцией звездного защитника Джа Морэнта на новость о его обмене из « Мемфиса » в « Портленд ».

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