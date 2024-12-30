Медведев заявил, что его прогноз о «партии чушпанов» сбылся

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил верность своих прогноз на 2024 год, заявив, в частности, что его предсказание о создании в России «партии пацанов» и «партии чушпанов» сбылось.