Донецк. Смотрится по-весеннему, но это никого не должно расслаблять. Самые морозы начнутся в феврале.
Донецк.
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Донецк. Смотрится по-весеннему, но это никого не должно расслаблять. Самые морозы начнутся в феврале.