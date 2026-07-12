Политика как он...
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Политика как она есть

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Посол Корчунов: РФ осуждает участие Норвегии в ядерных миссиях НАТО

Посол Корчунов: РФ осуждает участие Норвегии в ядерных миссиях НАТО

Россия негативно оценивает участие Норвегии в поддержке ядерных миссий НАТО с использованием обычной авиации и рассматривает такие действия как фактор, подрывающий режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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