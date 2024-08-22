Насколько опасно оспа обезьян для человека, что нужно знать о заболевании в 2024 году Алёна Юрьева В последнее время внимание к вирусным заболеваниям усилилось, и оспа обезьян вновь попала в фокус специалистов.
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