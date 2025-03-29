Bloomberg: Путин проверяет, насколько далеко Трамп готов зайти в вопросе давления на Европу

Требование Кремля рассматривается как проверка Трампа, поскольку Россия стремится оценить его способность привлечь на свою сторону Европейский союз и потенциально может привести к постепенному ослаблению режима санкций.
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