upd. 0:52 добавил ещё одно видеоПервый пост: В Белгороде местный мебельный магазин устроил акциюВторой пост: Битва за диван (продолжение)Пока челы третий день сидят на диване, ребята из местной доставки суши решили привезти им вкусненькие подарки.