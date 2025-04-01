Российским Штурмовикам 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» удалось сорвать контратаку ВСУ в селе Запорожье Донецкой Народной Республики (ДНР) с помощью натовских противотанковых мин.
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