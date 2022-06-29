Бастрыкин рассказал о новом виде мошенничества с налогами в России

Новый вид налоговых преступлений, который связан с продажей «бумажного» НДС, появился в России. Об этом в кулуарах Петербургского международного юридического форума сообщил журналистам глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Новый вид налоговых преступлений, который связан с продажей «бумажного» НДС, появился в России. Об этом в кулуарах Петербургского международного юридического форума сообщил журналистам глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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