Вечерняя Москва

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Бастрыкин рассказал о новом виде мошенничества с налогами в России

Бастрыкин рассказал о новом виде мошенничества с налогами в России

Новый вид налоговых преступлений, который связан с продажей «бумажного» НДС, появился в России. Об этом в кулуарах Петербургского международного юридического форума сообщил журналистам глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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