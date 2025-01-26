За кого проголосовал Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Действующий глава Белоруссии заявил о том, что проголосовал "за всех".26 января Александр Лукашенко традиционно отдал свой голос на участке для голосования номер 1, расположенном в Белорусском госуниверситете физической культуры в Минске.
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