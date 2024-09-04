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    Ну да перегородки ИЗ ПЕНОБЕТОНА.....У НИХ ТАКОЙ ОКУИТЕЛЬНЫЙ ВЕС.....прям МОНОЛИТ СРАЗУ РУХНЕТПресечена незакон...

Первая очередь жилого комплекса «Северный порт» станет символом Левобережного района

Первая очередь жилого комплекса «Северный порт» станет символом Левобережного района

Москомархитектура согласовала первую очередь жилого комплекса на берегу Химкинского водохранилища, который положит начало масштабному проекту по редевелопменту и освоению территории Северного речного порта.

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