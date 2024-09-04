Первая очередь жилого комплекса «Северный порт» станет символом Левобережного района

Москомархитектура согласовала первую очередь жилого комплекса на берегу Химкинского водохранилища, который положит начало масштабному проекту по редевелопменту и освоению территории Северного речного порта.
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