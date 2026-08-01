Заместитель командира батальона 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Омар заявил, что пленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую не умеют пользоваться оружием.
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