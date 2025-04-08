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Посол Израиля Симона Гальперин посетит Парад Победы в Москве 9 мая

Посол Израиля Симона Гальперин посетит Парад Победы в Москве 9 мая

Посол Израиля в России Симона Гальперин примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Это стало известно после её визита на мероприятие Федерации еврейских общин по случаю освобождения русского гражданина из Газы, проведённого в честь Любавичского ребе.

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