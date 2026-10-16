Трамп: «Они [украинцы] не будут мириться при Зеленском. Он не хочет мириться. Он говорит, что хочет мириться, но на самом деле не хочет.
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