Переговоры по Украине тонут в юридических препятствиях и не только. Комментарий Георгия Бовта

Владимир Путин в очередной раз указал на истечение сроков президентских полномочий Зеленского. Политолог рассуждает о возможных непростых переговорах и их конфигурацииПрезидент России Владимир Путин высказался на тему переговоров с Украиной.
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