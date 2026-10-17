В Камызяке сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего мужчину, который бросался на прохожих возле автобусной остановки, удерживая в руке предмет, конструктивно схожий с топором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Астраханцев преду...
- ЮГ Пьяная пенсионерк...
- Ревущая колонна в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым