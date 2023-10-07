Русский вошел в ТОП 5 самых популярных языков у учащихся в ЕС

Русский вошел в пятерку самых популярных языков у учащихся в Евросоюзе. Возглавил пятерку лидеров испанский язык, затем следуют французский, немецкий и итальянский, пишет латвийское издание Baltijas Balss со ссылкой на Европейскую статистическую службу Eurostat.
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