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«Морозко»: что осталось за кадром знаменитой сказки

«Морозко»: что осталось за кадром знаменитой сказки

Весной 1965 года на экраны страны вышел один из самых красочных полнометражных детских фильмов «Морозко», позднее удостоившийся высоких наград на Всесоюзном и Венецианском кинофестивалях и ставший одним из самых любимых фильмов не только советских детей, но и зрителей старшего поколения.

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