Наталья Артюхина, Музей космонавтики: «Меня вдохновляет мысль, что человек увидит музей моими глазами и как у него будет все внутри ликовать»

В преддверии Дня космонавтики автор и ведущая программы «Карьерный рост» Ольга Дементьева встретилась с директором Музея космонавтики Натальей Артюхиной, чтобы поговорить про управленческие принципы, которые помогли трансформировать музей и сделать его одним из самых посещаемых в МосквеНадо сказать, поехали? Наталья Артюхина: Поехали!Говорят, если очень захотеть, можно в космос полететь.