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Царьград

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Лукашенко выразил сожаление о нехватке советской системы управления

Лукашенко выразил сожаление о нехватке советской системы управления

Александр Лукашенко заявил о нехватке в Белоруссии советской системы управления. В ходе визита в Минскую область, президент подчеркнул всю значимость кадровой работы для укрепления структуры государственного управления.

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