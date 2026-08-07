Лукашенко выразил сожаление о нехватке советской системы управления

Александр Лукашенко заявил о нехватке в Белоруссии советской системы управления. В ходе визита в Минскую область, президент подчеркнул всю значимость кадровой работы для укрепления структуры государственного управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии