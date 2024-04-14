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Известная балерина в Донецке Александра Ежунова умерла в 41 год

Известная балерина в Донецке Александра Ежунова умерла в 41 год

Известная балерина Донецка Александра Ежунова скончалась в возрасте 41 года. Об этом написала художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова на своей странице в социальной сети VK.

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