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Грэй о Роналду: «В 39 лет он в отличной форме и все еще на вершине. Криштиану открыл дверь в Саудовскую лигу, и все там, чтобы его увидеть»

Грэй о Роналду: «В 39 лет он в отличной форме и все еще на вершине. Криштиану открыл дверь в Саудовскую лигу, и все там, чтобы его увидеть»

39-летний форвард последние полтора года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. «Все там, чтобы увидеть его.

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