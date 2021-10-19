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Этот робот ходит по канату, катается на скейтборде и перелетает через препятствия

Этот робот ходит по канату, катается на скейтборде и перелетает через препятствия

Современные роботы проявляют чудеса маневренности и становятся все более приспособленными для передвижения в любых, даже самых экстремальных условиях.

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