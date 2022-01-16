Шольца обвинили в сотрудничестве сполито Штази. Канцлеру Германии пытаются связать руки на восточном направлении политики ФРГ

На днях в скандальном немецком таблоиде вышло «громкое разоблачение»: в статье с заголовком «ГДР расстелила красную ковровую дорожку перед Шольцом» Bild сообщил о том, что новый канцлер Германии Олаф Шольц в 1980-х годах несколько раз посещал ГДР и находился под наблюдением восточногерманской тайной полиции Штази.
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