Российские бойцы штурмовых отрядов, освобождавшие от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР), показали себя как строгие и добродушные профессионалы.
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