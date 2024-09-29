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Житель освобожденной Новогродовки рассказал о строгих бойцах РФ

Житель освобожденной Новогродовки рассказал о строгих бойцах РФ

Российские бойцы штурмовых отрядов, освобождавшие от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР), показали себя как строгие и добродушные профессионалы.

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