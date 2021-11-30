ФРГ не стать лидером рынка "зеленого" водорода без партнерства с РФ - торгпред

БЕРЛИН, 30 ноя – РИА Новости. Участники будущего правительства ФРГ декларируют цель сделать Германию ведущим международным рынком "зеленого" водорода, однако достичь такой амбициозной цели без международного партнерства Берлину, "конечно, не удастся", российско-германское сотрудничество по производству и поставкам водорода видится логичным шагом и скрывает действительно большой потенциал для реализации совместных проектов, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в ФРГ Андрей Соболев.