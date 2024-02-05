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Почетный президент РФС Колосков не поддерживает увеличение числа участников ЧМ

Почетный президент РФС Колосков не поддерживает увеличение числа участников ЧМ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что он негативно относится к увеличению числу участников чемпионата мира по футболу 2026 года с 32 до 48, передает "Спорт-Экспресс".

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