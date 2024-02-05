Почетный президент РФС Колосков не поддерживает увеличение числа участников ЧМ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что он негативно относится к увеличению числу участников чемпионата мира по футболу 2026 года с 32 до 48, передает "Спорт-Экспресс".
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