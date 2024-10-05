Более 50 нижегородских педагогов получили государственные награды ко Дню учителя

Более 50 нижегородских педагогов получили награды федерального и регионального уровня за высокие профессиональные достижения и добросовестный труд в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя, которое состоялось на площадке «Академии Маяк» им.
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