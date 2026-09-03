Минфин РФ закупит валюту и золото на 55,6 млрд рублей в сентябре

Министерство финансов РФ с 7 сентября по 6 октября 2026 года планирует купить валюту и золото на 55,6 млрд рублей.
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