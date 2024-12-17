Как хранить гранат

Гранат — плодоносящий листопадный кустарник семейства Lythraceae, подсемейства Punicoideae. Гранат культивируется в Западной Азии, на Кавказе, в Южной, Центральной и Северной Африке, а также в некоторых частях Юго-Восточной Азии и Средиземноморья.
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