Как хранить гранат

Гранат — плодоносящий листопадный кустарник семейства Lythraceae, подсемейства Punicoideae. Гранат культивируется в Западной Азии, на Кавказе, в Южной, Центральной и Северной Африке, а также в некоторых частях Юго-Восточной Азии и Средиземноморья.